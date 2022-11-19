В Приозерске пенсионерка лишилась денег после звонка лжебанкира

Вчера утром около 11 часов к полицейским Приозерского района Ленинградской области обратилась 68-летняя жительница города Приозерск. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что накануне ей на сотовый позвонил неизвестный, представившись сотрудником "Тинькофф банка". Собеседник утверждал, что счету пенсионерки якобы грозит опасность, убедил установить на телефон программу для удаленного доступа. Когда женщина воспользовалась советом, с карты списалось около 66 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.