Пенсионерка из Киришей осталась без 80 тысяч рублей после звонка аферистов

Накануне к полицейским Киришского района Ленинградской обалсти обратилась 84-летняя жительница города Кириши. пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что ей позвонил мужчина, который сообщил, что якобы её дочь попала в ДТП. Телефонный собеседник сообщил, что родственница нуждается в срочной финансовой помощи, а поэтому следует осуществить оперативный денежный перевод. Пожилая женщина доверилась голосу в трубке и отправилась в гипермаркет к ближайшем банкомату. Там она перевела на продикованный номер более 80 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).