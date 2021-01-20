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Питерец.ру » Происшествия » Арестован и.о. главы Кузьмоловского поселения по делу о взятке

Арестован и.о. главы Кузьмоловского поселения по делу о взятке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
konkretno.ru
Приморский суд Петербурга арестовал и.о. главы администрации МО "Кузьмоловское городское поселение"

Приморский суд Петербурга арестовал и.о. главы администрации МО "Кузьмоловское городское поселение" в Ленобласти Виктора Воронина до 12 марта, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Воронина подозревают в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в качестве взятки в принадлежащем ему доме был проведен ремонт за счет ООО "Аква Норд-Вест" на 1,8 млн рублей.

Напомним, Воронина задержали накануне, вместе с ним был задержан еще один муниципальный депутат: СМИ писали, что это Николай Дабужинскас, его заместитель. Сообщалось, что при обыске у них нашли, кроме прочего, оружие и боеприпасы.

Источник: ЗакС.Ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район взятки
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