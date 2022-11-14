В Петербурге мужчина предстанет перед судом за убийство, совершенное в 2006 году

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится систематическая работа по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет. Так, завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 46-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105, ч.3 ст. 327 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью сокрытия другого преступления, использование заведомо поддельного паспорта).

По версии следствия, вечером 15 августа 2006 года обвиняемый, действуя совместно с иными неустановленными лицами, а также двумя соучастниками, находящимися в международном розыске, по предварительному сговору, в салоне автомобиля, припаркованном на участке лесополосы у автодороги Приозерск-Мельниково-Выборг, опасаясь, что потерпевший сообщит в правоохранительные органы о совершенных ими преступлениях, избили его, а затем перенесли вглубь леса, где нанесли не менее одного удара лопатой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. 19 января 2017 года в отношении подозреваемого было заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен в международный розыск.

1 октября 2021 года при проверке документов сотрудниками УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга обвиняемый был доставлен в отдел полиции после предъявления поддельного паспорта и в последующем задержан.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.