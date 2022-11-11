В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку

Вчера утром около 08 часов 20 минут возле дома 21 по Искровскому проспекту автомобиль «Ниссан Патфайндер», под управлением 47-летнего водителя, совершил наезд на 17-летнюю студентку 1 курса института, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу.

В результате ДТП 17-летняя девушка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Водитель «Ниссана» в 2022 году привлекался к административной ответственности 23 раза.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.