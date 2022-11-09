ента новостей

11:09
Детей мобилизованных участников СВО пригласят на площадку «Пляж» во Фрунзенском районе
11:06
Петербургские единороссы и «Горэлектротранс» организовали каникулы для 10-летнего Даниэля из семьи участника спецоперации
10:50
В Репино обокрали квартиру бизнесмена на 37 миллионов рублей
10:26
В Петербурге 17-летний парень упал в шахту лифта недостроенного дома
10:16
Полицейские задержали группу профессиональных угонщиков
10:12
В Петербурге «барное» дело признано преступным сообществом
09:53
На КАД возле Мурино столкнулись четыре автомобиля
09:45
В западном Непале произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов
09:41
19 человек погибли в результате крушения коммерческого самолета в озере Виктория в Танзании
09:26
В Ленобласти проходят учения пожарных и спасателей
09:15
«Зенит» интересуется защитником сборной Колумбии. Цена вопроса - в районе 15 млн евро
09:13
ЧМ-2022: вратарская линия сборной Аргентины
09:05
Фальшивок стало меньше
08:44
Турция платит в рублях
08:20
Мигрантов-нелегалов выдворяют
21:08
После победы над «Металлургом» СКА неожиданно проиграл во Владивостоке «Адмиралу» с разницей в две шайбы
16:39
Фотовыставка «Петербург — в мире, мир — в Петербурге...»
15:46
Госдума отклонила законопроект о новациях на рынке цифровой рекламы
14:59
В Петербурге почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел
14:54
В Ленобласти построен новый газопровод
14:30
В Петербурге прошли обыски по делу о мошенничестве в барах на улице Рубинштейна
14:11
Работы по замене двух деформационных швов в районе развязки КАД с Софийской улицей полностью завершены
12:50
На Пискаревском кладбище почтили память сотрудников ОВД и пожарных
11:54
В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
11:47
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических веществ
11:44
В центре Петербурга по «горячим следам» задержали автоугонщика
11:40
В Гатчине пожилой мужчина поверил в быстрые деньги интернет-вкладов и потерял 170 тысяч рублей
11:13
Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом. «Зенит» не проявляет интереса к своему бывшему нападающему
10:29
В Приморском районе 15-летняя девушка выжила после падения с 9-го этажа
09:46
Тариф «60 минут» стал мегапопулярным
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Репино обокрали квартиру бизнесмена на 37 миллионов рублей

В Репино обокрали квартиру бизнесмена на 37 миллионов рублей

0
30
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Директора мебельной компании в Репино обокрали на 37 миллионов рублей

Вчера в период с 15 часов 50 минут до 18 часов 20 минут неизвестный злоумышленник проник в таунхаус на две квартиры в коттеджном поселке «Кантеле» поселка Репино в Курортном районе Петербурга. Преступник забрался в квартиру 61-летнего владельца мебельной фабрики отжав балконную дверь на первом этаже.

Воришка обнаружил в гардеробной комнате на 2-м этаже сейф, взломал его и похитил 300 000 долларов США, 90 000 евро, 500 000 рублей, 80 золотых монет, ювелирные изделия (количество устанавливается), а также золотые часы Bvlgari.Общий ущерб составил 37 167 800 рублей.

Камеры видеонаблюдения злоумышленника не запечатлели. Квартира оборудована охранной сигнализацией с выводом на пульт охраны ЧОПа, но по какой-то причине в период совершения кражи квартира на охране не стояла.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Курортный район кража квартира
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-08-2021, 13:26
В Веселом Поселке обокрали квартиру чиновницы
13-10-2020, 10:32
В Московском районе обокрали квартиру бизнесмена
10-02-2021, 16:06
В Петербурге обокрали квартиру директора транспортно-экспедиционной компании
17-12-2020, 11:21
В Петербурге обокрали квартиру артистки Филармонии
5-11-2020, 12:38
В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей
4-10-2022, 10:27
в Гатчине обокрали директора сети ювелирных магазинов

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
59
Сегодня, 09:53
На КАД возле Мурино столкнулись четыре автомобиля
0
144
Вчера, 11:54
В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
0
123
7-11-2022, 15:51
В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода
0
247
6-11-2022, 15:10
В Красносельском районе произошло ДТП с участием автобуса
Наверх