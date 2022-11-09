В Репино обокрали квартиру бизнесмена на 37 миллионов рублей

Вчера в период с 15 часов 50 минут до 18 часов 20 минут неизвестный злоумышленник проник в таунхаус на две квартиры в коттеджном поселке «Кантеле» поселка Репино в Курортном районе Петербурга. Преступник забрался в квартиру 61-летнего владельца мебельной фабрики отжав балконную дверь на первом этаже.

Воришка обнаружил в гардеробной комнате на 2-м этаже сейф, взломал его и похитил 300 000 долларов США, 90 000 евро, 500 000 рублей, 80 золотых монет, ювелирные изделия (количество устанавливается), а также золотые часы Bvlgari.Общий ущерб составил 37 167 800 рублей.

Камеры видеонаблюдения злоумышленника не запечатлели. Квартира оборудована охранной сигнализацией с выводом на пульт охраны ЧОПа, но по какой-то причине в период совершения кражи квартира на охране не стояла.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.