Накануне вечером к полицейским Московского района Петербурга обратилась солистка оркестра Петербургской филармонии. По словам 51-летней женщины, неизвестный преступник по решетке окна 1-го этажа проник на балкон 2-го этажа дома на проспекте Космонавтов. Отжав стеклопакет балконной двери, вор проник в однокомнатную квартиру и украли три золотых кольца в виде сердец и документы на квартиру. Ущерб составил 5 000 рублей.
Квартира охранной сигнализацией не оборудована, на доме установлены камеры ГМЦ, но место происшествия в зону охвата не попадает. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Пострадавшая играет на альте в оркестре Филармонии, является лауреатом международного конкурса.
В Петербурге обокрали квартиру артистки Филармонии
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Опубликовал: Fedorov
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В Московском районе Петербурга обокрали квартиру артистки Филармонии
Накануне вечером к полицейским Московского района Петербурга обратилась солистка оркестра Петербургской филармонии. По словам 51-летней женщины, неизвестный преступник по решетке окна 1-го этажа проник на балкон 2-го этажа дома на проспекте Космонавтов. Отжав стеклопакет балконной двери, вор проник в однокомнатную квартиру и украли три золотых кольца в виде сердец и документы на квартиру. Ущерб составил 5 000 рублей.
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