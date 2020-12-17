В Петербурге обокрали квартиру артистки Филармонии

Накануне вечером к полицейским Московского района Петербурга обратилась солистка оркестра Петербургской филармонии. По словам 51-летней женщины, неизвестный преступник по решетке окна 1-го этажа проник на балкон 2-го этажа дома на проспекте Космонавтов. Отжав стеклопакет балконной двери, вор проник в однокомнатную квартиру и украли три золотых кольца в виде сердец и документы на квартиру. Ущерб составил 5 000 рублей.

Квартира охранной сигнализацией не оборудована, на доме установлены камеры ГМЦ, но место происшествия в зону охвата не попадает. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая играет на альте в оркестре Филармонии, является лауреатом международного конкурса.