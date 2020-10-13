ента новостей

15:39
Пожарный извещатель для нуждающихся семей
15:29
Добровольцы покажут и расскажут, как пользоваться интернетом
15:19
Выставка «Твое сознание не знает границ»
11:40
Всего 31% жителей Петербурга легко готовы признать свою неправоту
11:37
В Петербурге запускают онлайн-площадку для поддержки творческих и социальных проектов
10:32
В Московском районе обокрали квартиру бизнесмена
09:06
Почему не будет очередного локдауна?
08:28
Жилье для ветеранов
01:09
Кагарлицкий и Шипачёв не упустили случая огорчить СКА
15:05
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд
14:56
В Петербурге и Ленобласти проводился масштабный профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей
14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
14:48
Фестиваль "Ситар в Петербурге"
11:46
В Петербурге провели дезинфекцию Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
11:44
Смольный подтвердил новую атаку на парки
11:33
Фестиваль народной песни и танца "Добровидение 2020"
10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
10:37
Областная медицина подключается к скоростному интернету
10:32
Слет «Сяндеба» вышел в полуфинал главного добровольческого конкурса страны
10:26
В Петербурге полиция выявела схему хищения дорогостоящих медпрепаратов
10:20
Нет маски – нет билета
09:39
Мнения о пике заболеваемости
09:43
Ограничения продлили
09:18
Налоговые льготы сохраняются
00:45
«Зенит» победил «Барселону», победный штрафной забросил Томас
16:25
Александр Беглов утвердил состав молодежного правительства города
15:21
В Ленобласти создается электронный фонд архивных документов
14:16
В Петербурге таксист домогался 13-летней пассажирки
13:58
В Ленобласти военнослужащие ЗВО тренировались в тушении природных очагов возгорания
13:56
Выставка «Медицина Петербурга: вызовы XX столетия»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе обокрали квартиру бизнесмена

В Московском районе обокрали квартиру бизнесмена

0
60
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Бизнесмен проветрил квартиру и лишился четверти миллиона. «Форточник» обокрал жилище предпринимателя на первом этаже на Варшавской улице.

Вчера вечером к полицейским Московского района Петербурга обратился генеральный директор одной из компаний, производящих оборудование для газовой и пищевой промышленности. 30-летний предприниматель заявил о том, что накануне в период 18:15 до 19:15 неизвестный злоумышленник проник через окно, открытое на микропроветривание, в его однокомнатную квартиру на первом этаже дома на  Варшавской улице. Из жилища пропали наличные деньги в сумме 239 000 рублей.
Квартира охранной сигнализацией не оборудована. Запись с камеры видеонаблюдения не зафиксировала вора. Отпечатков пальцев «форточник» не оставил. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

21-08-2020, 11:32
В Петербурге обокрали квартиру на 16 миллионов рублей
4-12-2017, 13:34
В Ленобласти разбойник проник в квартиру и угрожая ножом отобрал планшет у хозяина
7-10-2020, 12:00
В Ленобласти из храма похитили пожертвования прихожан
19-09-2018, 09:51
В Московском районе обокрали пенсионера
10-03-2020, 15:31
В Петербурге обокрали квартиру сотрудницы УФСИН.
29-06-2020, 11:21
В Петербурге лже-электрики обокрали пенсионерку

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
104
Вчера, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
135
Вчера, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
263
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
437
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
Наверх