В Московском районе обокрали квартиру бизнесмена

Вчера вечером к полицейским Московского района Петербурга обратился генеральный директор одной из компаний, производящих оборудование для газовой и пищевой промышленности. 30-летний предприниматель заявил о том, что накануне в период 18:15 до 19:15 неизвестный злоумышленник проник через окно, открытое на микропроветривание, в его однокомнатную квартиру на первом этаже дома на Варшавской улице. Из жилища пропали наличные деньги в сумме 239 000 рублей.

Квартира охранной сигнализацией не оборудована. Запись с камеры видеонаблюдения не зафиксировала вора. Отпечатков пальцев «форточник» не оставил. По факту кражи возбуждено уголовное дело.