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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге обокрали квартиру директора транспортно-экспедиционной компании

В Петербурге обокрали квартиру директора транспортно-экспедиционной компании

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
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Старинные часы уже не идут: антиквариат украли из квартиры бизнесмена в центре Петербурга

По заявлению 42-летнего бизнесмена, он отсутствовал в своей квартире на набережной канала Грибоедова в период вресени с 15 января до 8 февраля. В этот промежуток времени неустановленный преступник путем замены замка входной двери, проник в трехкомнатную на 4-м этаже.
Добычей «домушника» стали двое старинных часов, пара старинных канделябров, старинная  икона и 15 военных медалей. Размер материального ущерба устанавливается. 
Квартира охранной сигнализацией не оборудована. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Адмиралтейский район кража квартира
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