В Петербурге обокрали квартиру директора транспортно-экспедиционной компании

По заявлению 42-летнего бизнесмена, он отсутствовал в своей квартире на набережной канала Грибоедова в период вресени с 15 января до 8 февраля. В этот промежуток времени неустановленный преступник путем замены замка входной двери, проник в трехкомнатную на 4-м этаже.

Добычей «домушника» стали двое старинных часов, пара старинных канделябров, старинная икона и 15 военных медалей. Размер материального ущерба устанавливается.

Квартира охранной сигнализацией не оборудована. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.