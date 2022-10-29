В Отрадном на пожаре спасли 58-летнюю женщину

Сегодня в 11 часов 36 минут в экстренные службы Кировского района Ленинградской обалсти поступило сообщение о пожаре в городе Отрадное. На место происшествия выехали два расчета 131 пожарно-спасательной части: 8 человек на 2 единицах техники.

Полыхал одноэтажный деревянный дом на 16-й линии в Отрадном площадью 48 кв. метров. Возгорание удалось локализовать в 12часов 10 минут.

До прибытия пожарных подразделений из здания была спасена 58-летняя женщина. С ожогами рук и лица пострадавшая госпитализирована.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняет дознание МЧС Кировского района Ленобалсти.