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Питерец.ру » Происшествия » В Отрадном на пожаре спасли 58-летнюю женщину

В Отрадном на пожаре спасли 58-летнюю женщину

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Женщину с ожогами рук и лица увезли с пожара в Отрадном

Сегодня в 11 часов 36 минут в экстренные службы Кировского района Ленинградской обалсти поступило сообщение о пожаре в городе Отрадное. На место происшествия выехали два расчета 131 пожарно-спасательной части: 8 человек на 2 единицах техники.

Полыхал одноэтажный деревянный дом на 16-й линии в Отрадном площадью 48 кв. метров. Возгорание удалось локализовать в 12часов 10 минут.

До прибытия пожарных подразделений из здания была спасена 58-летняя женщина. С ожогами рук и лица пострадавшая госпитализирована.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняет дознание МЧС Кировского района Ленобалсти.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО пожар
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