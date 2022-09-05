В Ленобласти пожилая женщина скончалась после пожара в доме с мансардой

Накануне около 12 часов 25 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в садоводстве ЛПШО имени Володарского, расположенном в крупном дачном массиве "Дунай" во Всеволожском районе Ленинградской области. Пламя охватило 48 кв.метров частного дома.

Тушить здание отправились дежурные смены 6 и 96 пожарно-спасательных частей. В работах участвовали 8 человек, задействовав 2 единицы техники. К 13:22 возгорание ликвидировано.

Как рассказали 47news в полиции, полыхал одноэтажный каркасный дом с мансардой, обшитый вагонкой. Из помещения спасатели вынесли 69-летнюю женщину и передали бригаде скорой помощи. Медики констатировали гибель пенсионерки.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняет дознание МЧС Всеволожского района Ленобласти.