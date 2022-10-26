В Ленобалсти сгорел расселенный 3-этажный дом

Вчера около 17 часов вечера в экстренные службы Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о пожаре в городе Коммунар. Пламя охватило нежилое здание на площади 225 квадратных метров.

Локализовать возгорание удалось спустя два с половиной часа. В 19 часов 21 минуты пламя было ликвидировано. В тушении были задействованы 12 пожарных и 3 единицы техники.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что горел 3-этажный расселенный дом на улице Куралева, 15. Здание находилось в аварийном состоянии. На кадрах с места происшествия видно, что пламя разгорелось по всей площади здания, охватив помещения, стены и крышу.