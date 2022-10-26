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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти сгорел расселенный 3-этажный дом

В Ленобалсти сгорел расселенный 3-этажный дом

0
74
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Расселенный дом загорелся в городе Коммунар Гатчинского района Ленобласти

Вчера около 17 часов вечера в экстренные службы Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о пожаре в городе Коммунар. Пламя охватило нежилое здание на площади 225 квадратных метров.

Локализовать возгорание удалось спустя два с половиной часа. В 19 часов 21 минуты пламя было ликвидировано. В тушении были задействованы 12 пожарных и 3 единицы техники.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что горел 3-этажный расселенный дом на улице Куралева, 15. Здание находилось в аварийном состоянии. На кадрах с места происшествия видно, что пламя разгорелось по всей площади здания, охватив помещения, стены и крышу.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район пожар
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