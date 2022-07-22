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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти сгорели бытовки строителей зернового терминала "Новотранса"

В Ленобласти сгорели бытовки строителей зернового терминала "Новотранса"

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
В деревне Глинки сгорели бытовки строителей зернового терминала "Новотранса"

Сегодня ночью около 01 часа 50 минут в экстренные службы поступила информация о пожаре в деревне Глинки, в Кингисеппском районе Ленинградской области. На место происшествия прибыли дежурные смены 125 и 70 пожарно-спасательных частей в составе 8 человек. В тушении были задействованы 2 единицы техники.

По предварительной информации, на момент прибытия спасателей полыхало четыре бытовки. Огонь охватил 56 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. Возгорание было ликвидировано к 07 часам 34 минуты.

Источник: 47News
Все по теме: Кингисеппский район пожар
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