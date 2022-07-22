В Ленобласти сгорели бытовки строителей зернового терминала "Новотранса"

Сегодня ночью около 01 часа 50 минут в экстренные службы поступила информация о пожаре в деревне Глинки, в Кингисеппском районе Ленинградской области. На место происшествия прибыли дежурные смены 125 и 70 пожарно-спасательных частей в составе 8 человек. В тушении были задействованы 2 единицы техники.

По предварительной информации, на момент прибытия спасателей полыхало четыре бытовки. Огонь охватил 56 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. Возгорание было ликвидировано к 07 часам 34 минуты.