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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемых в грабеже автомобиля

В Петербурге задержали подозреваемых в грабеже автомобиля

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудниками дорожной полиции задержан подозреваемый в грабеже

Вчера к полицейским от 19-летнего мужчины  поступило сообщение о том, что двое неизвестных совершили хищение принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ 2113».

Установлено, что заявитель прибыл на своем автомобиле на место происшествия с целью его продажи, далее передал ключи от машины одному из злоумышленников, сам сел на пассажирское сидение, после чего они проследовали в сторону Троицкой улицы. Возле дома 31 злоумышленник попросил выйти заявителя из машины, якобы, с целью проверки неисправных фар, после чего в сопровождении автомашины «Фольксваген Поло» скрылся в сторону Гостилицкого шоссе.

В действие был введен план «Перехват».

Сотрудниками ГИБДД в Невском районе на 59 км внешнего кольца КАД, указанные автомобили были остановлены.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Злоумышленник, 2001 г. рождения, задержан на основании ст. 91 УПК РФ.
Соучастник допрошен в качестве свидетеля, отпущен под обязательство о явке.

Источник: ГУ МВД
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