В Петербурге в отношении хулигана, стрелявшего из окна автомобиля возбуждено уголовное дело

К полицейским поступило сообщение от очевидца о том, что из окна автомобиля, который двигался по Синопской набережной в сторону Обводного канала, стреляют из предмета похожего на пистолет.

Для задержания нарушителя был введён план «Перехват». Разыскиваемый автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции у дома 150 по улице Салова. Находившиеся в нём двое граждан одной из стран ближнего зарубежья, 25 лет и 31 года, признались полицейским, что во время празднования свадьбы стрельбу из автомобиля произвёл их знакомый, который вышел в районе станции метро «Ломоносовская».

Сам пистолет сотрудники полиции обнаружили в салоне иномарки, изъяли и направили на экспертизу.

Экипаж ДПС по горячим следам задержал 35-летнего подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.