В Ленобалсти ликвидировали подпольную нарколабораторию

В рамках реализации оперативной информации вчера сотрудниками уголовного розыска Главка пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области в садоводческом товариществе «Заречное» по улице Набережная, дом № 17.

Задержан 41-летний уроженец Челябинской области. В ходе проведения обыска по вышеуказанному адресу обнаружено и изъято: 2 тканевых свертка, которые, согласно проведенной экспертизе, относятся к наркотическим средствам и психотропным веществам. Также изъято около 480 литров химических реактивов, лабораторная посуда и оборудование, спецодежда.

Установлено, что с мая 2022 года подозреваемый на территории арендованного земельного участка организовал беспрерывное производство наркотического средства мефедрон в особо крупном размере, с целью последующего сбыта с использованием соцсетей.

По данному факту возбуждено уголовное по части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК.