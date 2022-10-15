В Петербурге задержали афериста, обманувшего пенсионерку почти на миллион рублей

В минувший четверг к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 88-летняя женщина. Пенсионерка сообщила стражам порядка, что ей на домашний телефон позвонил неизвечтныймужчина и сообщил, что ее подруга попала в ДТП и под предлогом не привлечения ее к ответственности, убедил выбросить пакет с 900 тысяч рублей через окно.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

14 октября в хостеле, на улице Галерной сотрудниками полиции задержан подозреваемый, неработающий 34-летний мужчина.

Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.