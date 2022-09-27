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Питерец.ру » Происшествия » Задержали афериста обманувшего пенсионера в Адмиралтейском районе

Задержали афериста обманувшего пенсионера в Адмиралтейском районе

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера задержали в Адмиралтейском районе

В минувший четверг к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 88-летний пенсионер, и рассказал о том, что ему позвонил неизвестный, и сообщил, что его сестра попала в ДТП и для не привлечения к уголовной ответственности, убедил заявителя передать курьеру 200 000 руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера в пос. Янино-1 по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 22-летний молодой человек. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район мошенничество пенсионеры
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