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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 20-летнего афериста обманувшего пенсионерку

В Петербурге задержали 20-летнего афериста обманувшего пенсионерку

0
19
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали злоумышленника за мошенничество в отношении пенсионерки

В минувшую среду к полицейским за помощью обратилась 90-летняя пожилая женщина. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что ей на телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, и для урегулирования вопроса нужны денежные средства. Женщина передала курьеру 900 000 руб.

По дангному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Купчинской, задержан подозреваемый, 20-летний молодой человек.
Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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