В Петербурге задержали 20-летнего афериста обманувшего пенсионерку

В минувшую среду к полицейским за помощью обратилась 90-летняя пожилая женщина. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что ей на телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, и для урегулирования вопроса нужны денежные средства. Женщина передала курьеру 900 000 руб.

По дангному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Купчинской, задержан подозреваемый, 20-летний молодой человек.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.