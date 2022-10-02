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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино задержали афериста, обманувшего пенсионерку

В Мурино задержали афериста, обманувшего пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
В Мурино задержали мошенника, выманившего у пенсионерки 100 тысяч рублей

В минувший четверг к полицию Выборгского района обратилась 77-летняя пенсионерка. Пожилая женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная, представившись «кузиной», заявила, что попала в ДТП, и для непривлечения её к уголовной ответственности необходимы денежные средства. Потерпевшая передала курьеру 100 тысяч руб.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

30 сентября в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области задержан 27-летний неработающий мужчина.
Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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