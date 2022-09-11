В Колпино задержан мужчина, которы обманул пенсионерку

В минувшую среду к полицейским Колпинского района Петербурга с заявлением обратилась 87-летняя пожилая женщина. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что ей позвонил неизвестный, который, под предлогом не привлечения ее «внука» к ответственности за якобы совершенное ДТП, убедил передать 75000 руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера сотрудниками полиции на Заводском пр. был задержан ранее судимый неработающий 28-летний мужчина.

Злоумышленника задержан на основании ст. 91 УПК РФ.