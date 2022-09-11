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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержан мужчина, которы обманул пенсионерку

В Колпино задержан мужчина, которы обманул пенсионерку

0
45
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Колпино задержан мужчина, которы обманул пенсионерку

В минувшую среду к полицейским Колпинского района Петербурга с заявлением обратилась 87-летняя пожилая женщина. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что ей позвонил неизвестный, который, под предлогом не привлечения ее «внука» к ответственности за якобы совершенное ДТП, убедил передать 75000 руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера сотрудниками полиции на Заводском пр. был задержан ранее судимый неработающий 28-летний мужчина.
Злоумышленника задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район Колпино мошенничество пенсионеры
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