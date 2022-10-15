В Петербурге по горячим следам раскрыто похищение бизнесмена

Накануне к полицейским Центрального района Петербурга обратилась женщина, которая сообщила о преступлении. По ее словам, 12 октября на Кирочной улице неизвестные схватили 33-летнего индивидуального предпринимателя, увезли на автомобиле «Лексус» и два дня удерживали, вымогая деньги и требуя переписать недвижимость. Был назван адрес: квартира в доме 6 по улице Восстания.

14 октября около 18 часов полицейские возле указанного дома задержали подозреваемых: неработающих мужчин 31 и 48 лет. У них изъят пистолет МР-79-9Т с 8 патронами.