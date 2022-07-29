В Петербурге задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку

В минувшую среду около 22 часов 20 минут к полицейским Центрального района Пеетрбурга поступило сообщение от 87-летнего пенсионера о том, что 27 июля 2022 около 17 часов 00 минут ему позвонила неизвестная женщина и сообщила, что по вине сестры его покойной супруги произошло ДТП, и во избежание привлечения её к уголовной ответственности необходимо передать 800 000 рублей.

В своей квартире потерпевший передал неизвестной женщине 795 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские «по горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержали не работающую 43-летнюю женщину. Злоумышленницу задержали на основании статьи 91 УПК РФ.