ента новостей

14:15
Полицейские задержали парочку за кражу у 89-летней пенсионерки
14:03
В Петербурге неизвестные стреляли по автобусу
13:59
В Петербурге задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку
11:15
Выставка «Сны лампового телевизора»
11:09
Их атаковали клещи
10:21
Медведев обсмеял Зеленского
10:04
В Ленобласти в лобовую сошлись две иномарки, госпитализированы женщина и ребенок
09:34
В Ленобласти пьяные посиделки поножовщиной
09:22
В Петербурге тушили пожар в магазине
09:19
Они получают выплаты
09:13
В Ленобласти 2-летний ребёнок выпал из окна
09:07
Байден разговаривает с Си Цзиньпином на фоне роста напряженности из-за Тайваня
09:02
Выставка работ Артёма Носова "Просто портрет"
18:52
Выставка арт-группы «Я понял»
15:53
Военные Мали говорят, что 15 солдат и трое мирных жителей погибли в результате «террористических» атак
15:49
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и армейский "УАЗ"
13:39
Выставка Александра Яковлева «В начале были буквы»
13:35
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении в метро
13:32
Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах товаров из магазинов
13:21
Выставка Алана Хатагты "Нуар"
12:54
Полицейские задержали автовора, похитевшего автомобили с выставочной площадки на Выборгском шоссе
12:38
В Петербурге мужчина на угнанном авто совершил ДТП и похитив из салона мобильный телефон и скрылся
12:29
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
11:44
В Петербурге мотоциклист погиб врезавшись в опору освещения
10:43
Заключен госконтракт на строительство дорожной развязки между Кудрово и Мурманским шоссе
10:28
В Ленобласти электрики оставили пенсионеру без 700 тысяч рублей
10:13
В Ленобласти подросток подозревается в изнасиловании 6-летней девочки
09:49
Проблем с турбинами больше не возникнет?
09:27
Выставка «Адмирал с призванием художника»
09:23
На трассе "Сортавала" перевернулся самосвал с песком
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку

В Петербурге задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку

0
14
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Центрального района Петербурга задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку

В минувшую среду около 22 часов 20 минут к полицейским Центрального района Пеетрбурга поступило сообщение от 87-летнего пенсионера о том, что 27 июля 2022 около 17 часов 00 минут ему позвонила неизвестная женщина и сообщила, что по вине сестры его покойной супруги произошло ДТП, и во избежание привлечения её к уголовной ответственности необходимо передать 800 000 рублей.

В своей квартире потерпевший передал неизвестной женщине 795 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские «по горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержали не работающую 43-летнюю женщину. Злоумышленницу задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-06-2022, 11:55
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки
5-05-2022, 12:30
В Петербурге задержали мужчину, который похитил денежные средства у пенсионерки
18-05-2022, 13:20
В Петербурге задержали мужчину подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
18-07-2022, 11:57
В Колпино задержали мужчину, совершившего мошенничество в отношении пенсионерки
24-06-2022, 19:24
В Центральном районе задержали мошенника, обманувшего пенсионера
3-06-2022, 11:58
В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении прохожего

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
96
Сегодня, 10:04
В Ленобласти в лобовую сошлись две иномарки, госпитализированы женщина и ребенок
0
127
Вчера, 15:49
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и армейский "УАЗ"
0
125
Вчера, 11:44
В Петербурге мотоциклист погиб врезавшись в опору освещения
0
127
Вчера, 09:23
На трассе "Сортавала" перевернулся самосвал с песком
Наверх