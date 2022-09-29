В Петербурге будут судить аферистов обманываших пенсионеров

В Санкт-Петербурге на скамью подсудимых отправятся 5 мошенников, жертвами которых стали 4 пенсионеров, в том числе 2 ветеранов ВОВ. Злоумышленники похитили у них более 1,1 млн руб. Часть денег возвращена.

Задержать аферистов удалось благодаря 90-летней блокаднице. Ей позвонил мнимый внук и попросил 170 тыс., чтобы избежать тюрьмы за преступление. Она распознала обман и сообщила в полицию.

Прибывший за деньгами курьер попал в полицейскую засаду и был задержан. Он выдал своих подельников. Вскоре были задержаны организатор группы, координатор и ещё двое курьеров. Все были заключены под стражу.

Как установило следствие, аферисты выуживали деньги под предлогом помощи родственнику, попавшему в беду. «Беда» была в двух вариациях: либо ДТП с пострадавшим, либо случайно упавший по вине «родственника» человек. По требованию лидера группы после получения денег курьер покупал новую одежду, телефон и сим-карту, а похищенные деньги оставлял в тайнике, предварительно взяв процент себе и координатору.