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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге будут судить аферистов обманываших пенсионеров

В Петербурге будут судить аферистов обманываших пенсионеров

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Опубликовал: Anton78
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В Санкт-Петербурге будут судить обвиняемых в аферах, в том числе в отношении двух ветеранов ВОВ

В Санкт-Петербурге на скамью подсудимых отправятся 5 мошенников, жертвами которых стали 4 пенсионеров, в том числе 2 ветеранов ВОВ. Злоумышленники похитили у них более 1,1 млн руб. Часть денег возвращена.
Задержать аферистов удалось благодаря 90-летней блокаднице. Ей позвонил мнимый внук и попросил 170 тыс., чтобы избежать тюрьмы за преступление. Она распознала обман и сообщила в полицию.
Прибывший за деньгами курьер попал в полицейскую засаду и был задержан. Он выдал своих подельников. Вскоре были задержаны организатор группы, координатор и ещё двое курьеров. Все были заключены под стражу.
Как установило следствие, аферисты выуживали деньги под предлогом помощи родственнику, попавшему в беду. «Беда» была в двух вариациях: либо ДТП с пострадавшим, либо случайно упавший по вине «родственника» человек. По требованию лидера группы после получения денег курьер покупал новую одежду, телефон и сим-карту, а похищенные деньги оставлял в тайнике, предварительно взяв процент себе и координатору.

Источник: ГУ МВД
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