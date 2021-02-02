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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан аферист, который обманывал пенсионеров

В Петербурге задержан аферист, который обманывал пенсионеров

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Опубликовал: Fedorov
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ГУ МВД
Лжеполицейский задержан за серию мошенничеств в отношении пожилых жителей Санкт-Петербурга

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники «мошеннического» Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 35-летнего петербуржца, который обманывал пенсионеров и похищал у них крупные суммы денег.

Жертвами преступлений стали четыре жительницы Петербурга в возрасте от 64 до 86 лет. Происходили эти случаи в период с декабря прошлого года по начало января текущего в Петроградском, Приморском и Курортном районах. Сумма ущерба составила более 1,5 миллионов рублей. В трех случаях злоумышленник выманил у пожилых людей около 500 тысяч рублей, а в одном – 100 тысяч рублей.

Схема совершения преступлений была одинаковой: злоумышленник звонил на телефонные номера пожилых граждан (домашние или мобильные), представлялся сотрудником полиции и говорил о том, что родственник стал виновником серьезной беды. Как правило, неизвестный представлялся сотрудником ГИБДД и сообщал, что брат или сын пенсионера попал в аварию, и по его вине погиб человек. Якобы чтобы родственник избежал уголовной ответственности, требуется крупная сумма денег – стандартной «таксой» было 500 тысяч рублей. Но если у пенсионера не было такой суммы, он соглашался и на меньшее. После того, как испуганный пожилой человек соглашался на условия афериста, тот сообщал, что курьер заберет деньги (сам он собственно и приезжал за деньгами). Чаще всего пенсионеру требовалось обналичить крупную сумму в банке – поэтому мошенник встречал свою жертву недалеко от банка. В одном из случаев он приехал к пенсионерке домой, а еще в одном – «помог» пенсионерке добраться до банка и ждал, пока та снимет деньги.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленник ранее судим за дезертирство, и провел 2 года в местах лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности указанного гражданина. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от действий данного лица, просьба обращаться в полицию по телефонам 02 или 112.

Источник: ГУ МВД
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