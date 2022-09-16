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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионерка передала мошенникам 730 тысяч рублей

В Ленобласти пенсионерка передала мошенникам 730 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Тосненском районе Ленобласти пенсионерка поверила в историю о ДТП и передала мошенникам 730 тысяч рублей

Вчера к полицейским Тосненсокого района Ленинградской области потребовалась 86-летней жительнице посёлка Ульяновка. На телефон пенсионерки позвонила неизвестная женщина. Телефонная собеседница сообщила о том, что дочь пожилой женщины якобы стала виновницей серьёзного ДТП и есть возможность справиться с этой бедой, но необходимо заплатить крупную сумму денег. Деньги надо передать курьеру.

Пенсионерка поверила голосу в трубке и вскоре к пенсионерке действительно прибыл молодой мужчина, которому она передала 730 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район мошенничество пенсионеры
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