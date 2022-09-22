В Петербурге женщина угрожала пневматической винтовкой ученикам лицея

Вчера утром к полицейским Приморского районе Петербурга поступило сообщение директора лицея № 597 на улице 3-я линия 1-й половины, у метро «Удельная». Педагог сообщила правоохранителям о том, что неизвестная женщина стреляет из пневматической винтовки по ученикам лицея.

У частного дома на Тбилисской улице по «горячим следам» полицейские задержали 36-летнюю неработающую, которая накануне утром забралась на крышу дома, угрожала ученикам оружием, выстрелила один раз из пневматической винтовки в воздух и направляла ее в сторону учеников. К счастью, никто не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным АН «Оперативное прикрытие», два года назад женщина заплатила по решению суда штраф 10 000 рублей по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).