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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти по горячим следам поймали педофила

В Ленобласти по горячим следам поймали педофила

0
40
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Насильника несовершеннолетней поймали по горячим следам в Бокситогорске

Вчера вечером около 17 часов мужчина средних лет совершил нападение на 14-летнюю девочку в парадной дома на улице Павлова, в городе Бокситогорск Ленинградской области. Девочка возвращалась домой из школы. Злоумышленник совершил понуждение девочки к действиям сексуального характера.

Около полуночи педофила задержали возле соседнего дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По данным АН «Оперативное прикрытие», мужчина ранее 5 раз судим. Последний судимость получил весной 2020 года, когда ворвался в квартиру местного жителя и, размахивая ножом, угрожал его зарезать.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район педофил
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