В Ленобласти по горячим следам поймали педофила

Вчера вечером около 17 часов мужчина средних лет совершил нападение на 14-летнюю девочку в парадной дома на улице Павлова, в городе Бокситогорск Ленинградской области. Девочка возвращалась домой из школы. Злоумышленник совершил понуждение девочки к действиям сексуального характера.

Около полуночи педофила задержали возле соседнего дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН «Оперативное прикрытие», мужчина ранее 5 раз судим. Последний судимость получил весной 2020 года, когда ворвался в квартиру местного жителя и, размахивая ножом, угрожал его зарезать.