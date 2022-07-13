В Петербурге полицейские задержали гражданина, стрелявший в женщину

Вчера днем около 14 часов 04 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 44-летней гражданки о том, что по улице Хошимина, перекресток с Выборгским шоссе, водитель автомобиля «Рено Сандеро», в ходе словестного скандала произвел 1 выстрел из пневматического пистолета в ее сторону, но не попал.

Полицейскими «по горячим следам» возле дома 8 корпус 1 по улице Хошимина был задержан и полностью изобличен в содеянном 31-летний мужчина. У него изъято аэрозольное средство самозащиты в виде пистолета «Добрыня». В настоявшее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.