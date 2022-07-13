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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали гражданина, стрелявший в женщину

В Петербурге полицейские задержали гражданина, стрелявший в женщину

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
В Петербурге полицейские задержали гражданина, стрелявший в женщину

Вчера днем около 14 часов 04 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 44-летней гражданки о том, что по улице Хошимина, перекресток с Выборгским шоссе, водитель автомобиля «Рено Сандеро», в ходе словестного скандала произвел 1 выстрел из пневматического пистолета в ее сторону, но не попал.

Полицейскими «по горячим следам» возле дома 8 корпус 1 по улице Хошимина был задержан и полностью изобличен в содеянном 31-летний мужчина. У него изъято аэрозольное средство самозащиты в виде пистолета «Добрыня». В настоявшее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район стрельба
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