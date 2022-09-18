В Ленобласти мужчина зарубил шашкой своего приятеля

Вчера к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение от мужчины, 1975 года рождения о том, что в поселке Студеное он убил человека, зарубив шашкой.

По прибытию на место происшествия, сотрудниками полиции в частном доме п. Студеное Приозерского района ЛО обнаружен труп мужчины, 1966 г.

Установлено, что около 21 часа 30 минут находящийся в гостях заявитель, во время бытового конфликта ударил шашкой в грудь своего оппонента.

Мужчина доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.