В Ленобласти полицейские догоняли пьяного байкера без прав

Вчера днем около 15 часов 00 минут возле здания автовокзала в городе Выборг сотрудники отдельного батальона ДПС попытались остановить мотоциклиста. Требования остановки он игнорировал и попытался скрыться. Преследование завершилось примерно в километре от станции, на улице Советской.

Выяснилось, что мотоциклом Kawasaki управлял 33-летний мужчина. Во время погони он был в состоянии алкогольного опьянения и водительское удостоверение полицейским предъявить не смог.

В отношении байкера составлены административные протоколы по шести статьям, в том числе "Управление транспортным средством в состоянии опьянения" и "Невыполнение требований сотрудников полиции".