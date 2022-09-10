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Питерец.ру » Происшествия » В Сосновом Бору аферисты выманили у пенсионерки два миллиона рублей

В Сосновом Бору аферисты выманили у пенсионерки два миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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Звонок о "внучке в ДТП" лишил пенсионерку в Сосновом Бору двух миллионов рублей

Вчера вечером около 17 часов к полицейским Соснового Бора обратилась 83-летняя местная жительница. Пожилая женщина сообщила правоохранителям о том, что несколькими часами ранее на её телефон позвонила неизвестная. Телефонная собеседница назвалась внучкой и утверждала, что попала в ДТП и для решения проблемы срочно нужны деньги.

Пенсионерка поверила голосу и вскоре за деньгами явился курьер: худощавый невысокий курьер. На вид мужчине около 20 лет. Женщина передала ему два миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Сосновый Бор пенсионеры мошенничество
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