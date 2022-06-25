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Питерец.ру » Происшествия » В Сосновом Бору пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч рублей

В Сосновом Бору пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пожилая женщина в Сосновом Бору поверила байке о ДТП и отдала 150 тысяч человеку в клетчатой рубашке

Вчера утром к полицейским Соснового Бора обратилась 82-летняя местная жительница, которая сообщила стражам порядка о том, что стала жертвой мошенников. Аферисты лишили её 150 тысяч рублей.

Минувшей ночью пенсионерке на сотовый телефон позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником полиции. Голос в трубке утверждал, что дочь женщины на автомобиле сбила человека. Отказ от возбуждения уголовного дела "лжеполицейский" оценил в круглую сумму. К двум часам ночи к дому на проспекте Героев в Сосновом Бору приехал курьер, которому пожилая женщина передала деньги.

Гостя пенсионерка описала как высокого европейца в клетчатой рубашке, но других примет визитера не запомнила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничестве). Подозреваемого ищут.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор мошенничество пенсионеры
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