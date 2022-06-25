В Сосновом Бору пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч рублей

Вчера утром к полицейским Соснового Бора обратилась 82-летняя местная жительница, которая сообщила стражам порядка о том, что стала жертвой мошенников. Аферисты лишили её 150 тысяч рублей.

Минувшей ночью пенсионерке на сотовый телефон позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником полиции. Голос в трубке утверждал, что дочь женщины на автомобиле сбила человека. Отказ от возбуждения уголовного дела "лжеполицейский" оценил в круглую сумму. К двум часам ночи к дому на проспекте Героев в Сосновом Бору приехал курьер, которому пожилая женщина передала деньги.

Гостя пенсионерка описала как высокого европейца в клетчатой рубашке, но других примет визитера не запомнила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничестве). Подозреваемого ищут.