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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти таксист протаранил микроавтобус со школьниками

В Ленобласти таксист протаранил микроавтобус со школьниками

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106
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Во Всеволожске автомобиль Яндекс.Такси протаранил микроавтобус со школьниками. В больницу увезли двух детей

По предварительным данным, сегодня утром, около 09 часов у дома № 53 на проспекте Грибоедова в городе Всеволожск произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой "Хендэ", принадлежащий компании Яндекс.Такси и микроавтобус "Газель", перевозивший школьников. В салоне Газели, по предварительным данным, находились 10 детей, сообщили в местной администрации.

В результате ДТП в больницу увезли детей в возрасте от 12 до 14 лет, а также сопровождающего. Их осматривают в больнице. По предварительным данным, все пострадавшие получили легкие травмы

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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