В Ленобласти таксист протаранил микроавтобус со школьниками

По предварительным данным, сегодня утром, около 09 часов у дома № 53 на проспекте Грибоедова в городе Всеволожск произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой "Хендэ", принадлежащий компании Яндекс.Такси и микроавтобус "Газель", перевозивший школьников. В салоне Газели, по предварительным данным, находились 10 детей, сообщили в местной администрации.

В результате ДТП в больницу увезли детей в возрасте от 12 до 14 лет, а также сопровождающего. Их осматривают в больнице. По предварительным данным, все пострадавшие получили легкие травмы

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.