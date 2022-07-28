Полицейские задержали автовора, похитевшего автомобили с выставочной площадки на Выборгском шоссе

В минувший понедельник к полицейским Выборгского района Петербурга поступило заявление от 44-летней женщины о том, что с выставочной площадки по адресу: Выборгское шоссе д. 23, неизвестные преступники совершили хищение двух автомобилей «Хендай Санта Фе».

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В этот же день в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в Подмосковье указанные автомобили были обнаружены.

И в же день возле д. 7 по ул. Лесхозной в г. Троицк по подозрению в совершении указанного преступления, был задержан 53-летний мужчина. Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Автомобили возвращены собственнику под сохранную расписку. Правоохранители устанавливает соучастников преступления.