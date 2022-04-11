В Петербурге полиция илквидировала подпольную нарколабораторию

Незаконное производство мефедрона злоумышленник организовал в арендованной квартире в Красногвардейском районе. 8 апреля в 18.10 в ходе реализации оперативной информации сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков у квартиры дома 14/3 по Муринской дороге задержали 41-летнего уроженца Ленинградской области. Установлено, что с марта 2022 года подозреваемый у 33-летней гражданки арендовал указанную квартиру и в ней организовал производство наркотического средства мефедрон. Полученное наркотическое средство злоумышленник сбывал путем оборудования тайников-закладок в различные магазины, расположенные в теневом секторе сети «Интернет».

В ходе осмотра данной квартиры обнаружено наркотическое средство – мефедрон общей массой 1259,9 г., лабораторная посуда и оборудование, 3 магнитных мешалки, вакуумный насос, защитные маски, перчатки, упаковочный материал, электронные весы, 8 канистр с химическими реактивами и прекурсорами общим объемом на 100 литров. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5, статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.