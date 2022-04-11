ента новостей

16:15
На КАД в районе Ленинградской улицы на месяц перекроют две полосы движения
12:39
В Петербурге задержан распростронитель
12:32
В Петербурге полиция илквидировала подпольную нарколабораторию
12:29
В Петербурге раскрыли разбойные нападения 10-летней давности
10:07
В Петербурге задержали распространителей наркотиков
09:36
Илон Маск не войдет в совет директоров Twitter
09:34
Милонов против певицы
07:52
Резервный фонд пополнился
06:59
«Водоканал» борется с засорами
00:09
СКА второй раз подряд обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и с таким же преимуществом лидирует в серии плей-офф
18:32
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
09:31
Готовятся к летним лагерям
08:51
Петербуржцы за четырехдневку
08:25
Доллар упал еще больше
10:13
2 миллиона семьям погибших
09:33
Беглов прокомментировал персональные санкции
07:17
Вспоминаем про велосипед
07:34
Детей-инвалидов стало больше
07:21
Верните наши картины!
05:24
Теперь без Владимира Вольфовича
01:24
Пропусти шесть шайб в третьем периоде, СКА разгромно проиграл ЦСКА в третьем матче серии Кубка Гагарина
10:19
Выделили более миллиарда
09:41
Выпустили еще одну вакцину
07:44
Будут ли снижаться цены?
11:41
В Петербургеа задержали втоугонщиков, которые специализировались на кражах каршеринга
11:38
На мосту через реку Лубья в составе КАД на месяц перекроют две полосы движения
11:34
Водное шоссе: попасть из Петербурга в Кронштадт можно будет на скоростных катамаранах
08:21
Научились выявлять скрытый гепатит
08:13
Банки снизили проценты
07:19
Топить будут до мая
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полиция илквидировала подпольную нарколабораторию

В Петербурге полиция илквидировала подпольную нарколабораторию

0
56
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
В Петербурге полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

Незаконное производство мефедрона злоумышленник организовал в арендованной квартире в Красногвардейском районе. 8 апреля в 18.10 в ходе реализации оперативной информации сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков у квартиры дома 14/3 по Муринской дороге задержали 41-летнего уроженца Ленинградской области. Установлено, что с марта 2022 года подозреваемый у 33-летней гражданки арендовал указанную квартиру и в ней организовал производство наркотического средства мефедрон. Полученное наркотическое средство злоумышленник сбывал путем оборудования тайников-закладок в различные магазины, расположенные в теневом секторе сети «Интернет». 

В ходе осмотра данной квартиры обнаружено наркотическое средство – мефедрон общей массой 1259,9 г., лабораторная посуда и оборудование, 3 магнитных мешалки, вакуумный насос, защитные маски, перчатки, упаковочный материал, электронные весы, 8 канистр с химическими реактивами и прекурсорами общим объемом на 100 литров. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5, статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-06-2020, 13:24
В Ленобласти ликвидирована подпольная лаборатория по производству мефедрона
4-02-2022, 13:23
В Ленобласти задержан наркоделец изготавливавший мефедрон
7-12-2020, 11:25
В Петербурге полицейские ликвидировали нарколабораторию
13-04-2020, 19:18
В Петербурге задержали наркосбытчиков
Сегодня, 10:07
В Петербурге задержали распространителей наркотиков
4-06-2019, 11:19
В центре Петербурге полицейские ликвидировали нарколабораторию

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
611
22-03-2022, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
596
22-03-2022, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
633
21-03-2022, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
0
666
21-03-2022, 10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Наверх