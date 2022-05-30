В Петербурге задержали женщину, нанесшую несколько ножевых ранений брату

Накануне вечером около 18 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 54 по пр. Энтузиастов девушку избил её дядя, за нее вступилась мать и ударила его несколько раз ножом.

По прибытию на место происшествия наряда полиции установлено, что около 18 часов 30 минут в квартире дома 54 по пр. Энтузиастов женщина, 1975 года рождения, во время ссоры на почве разногласий из-за методов воспитания ее дочери, нанесла не менее 4 ударов ножом в область спины своему брату, 1984 года рождения, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

Женщина задержана и доставлена в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.