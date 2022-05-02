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Питерец.ру » Происшествия » Аэросани с четырьмя мужчинами опрокинулись в Ладожском озере

Аэросани с четырьмя мужчинами опрокинулись в Ладожском озере

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55
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Аэросани с четырьмя мужчинами опрокинулись на воду в Приозерском районе Ленобласти. один человек погиб.

Сегодня около 12 часов в экстренные службы поступила информация о происшествии в заливе Гладкий Ладожского озера, в Приозерском районе Ленинградской области. Между островами Ласточкин и Сосновый перевернулись аэросани.

По информации 47news, на транспортном средстве находились четверо мужчин. Трое получили травмы, один погиб. Их личности устанавливаются.

В Аварийно-спасательной службе уточнили, что на место происшествия выезжала дежурная смена ПСО Приозерска. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
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