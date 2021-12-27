В Ленобласти женщина перевела аферистам 2 миллиона рублей

В минувшую субботу к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась жительница деревни Юкки. Женщина сообщила, что на её мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина, который представился аналитиком инвестиционной компании и предложил посетить их сайт. Женщина заинтересовалась инвестированием и купила акции на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Затем ей позвонил ещё один мужчина, назвавшийся специалистом страхового отдела, и потребовал оплатить страховку на сумму более миллиона рублей. Она перевела требуемую сумму со своей карты на предоставленные реквизиты. Спустя некоторое время телефоны обоих мужчин стали недоступны. Причинённый ущерб составил 2 миллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.