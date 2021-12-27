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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти женщина перевела аферистам 2 миллиона рублей

В Ленобласти женщина перевела аферистам 2 миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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Жительница деревни Юкки перевела мошенникам 2 миллиона рублей

В минувшую субботу к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась жительница деревни Юкки. Женщина сообщила, что на её мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина, который представился аналитиком инвестиционной компании и предложил посетить их сайт. Женщина заинтересовалась инвестированием и купила акции на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Затем ей позвонил ещё один мужчина, назвавшийся специалистом страхового отдела, и потребовал оплатить страховку на сумму более миллиона рублей. Она перевела требуемую сумму со своей карты на предоставленные реквизиты. Спустя некоторое время телефоны обоих мужчин стали недоступны. Причинённый ущерб составил 2 миллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: NewsNW.ru
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество
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