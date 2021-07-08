В Петербурге доверчивая старушка перевела аферистам 572 800 рублей

К полицейским Московского района Петербурга обратилась 82-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что ей позвонил неизвестный мужчина. Представился сотрудником полиции, Орловым Дмитрием Николаевичем, и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредиты. Лжесиловик тут же перевел звонок якобы на сотрудника службы безопасности Центробанка, который убедил для безопасности вклада перевести деньги на указанный им номер телефона. Доверчивая пенсионерка сняла 572 800 рублей в Почтабанке и перевела через терминал всю сумму. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.