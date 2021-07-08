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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге доверчивая старушка перевела аферистам 572 800 рублей

В Петербурге доверчивая старушка перевела аферистам 572 800 рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Московском районе Петербурга доверчивая старушка сняла сос своего счета и перевела мошенникам  572 800 рублей

К полицейским Московского района Петербурга обратилась 82-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что ей позвонил неизвестный мужчина. Представился сотрудником полиции, Орловым Дмитрием Николаевичем, и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредиты. Лжесиловик тут же перевел звонок якобы на сотрудника службы безопасности Центробанка, который убедил для безопасности вклада перевести деньги на указанный им номер телефона. Доверчивая пенсионерка сняла 572 800 рублей в Почтабанке и перевела через терминал всю сумму. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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