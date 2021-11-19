В Петербурге несовершеннолетняя нарушила ПДД и оказала сопротивление полицейским

Днем минувшей среды, около 14 часов 30 минут на Гражданском проспекте полицейский остановил девушку за грубое нарушение правил дорожного движения, которое потенциально создало аварийную ситуацию. Сотрудник полиции представился и сообщил о том, что она грубо нарушила ПДД и будет привлечена к административной ответственности. При этом нарушительница сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт отказалась. В связи с чем ей было предложено проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола. Она ответила отказом и оказала сотрудникам полиции активное сопротивление. На место происшествия подъехал гражданин, который оказался отцом девушки, они оба были доставлены в отдел полиции, где было установлено, что девушка несовершеннолетняя и не является субъектом правонарушения. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило. В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего.