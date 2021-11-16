В Петербурге велосипедист ограбил студентку

Вечером минувшего воскресенья около 19 часов к полицейским 78 отдела полиции Центрального района Петербурга с заявлением обратилась 17-летняя студентка медицинского колледжа. Девушка сообщила, что 10 минут назад ее ограбил мужчина на велосипеде. Потерпевшая проживает на проспекте Чернышевского и пешком возвращалась домой. У дома 24 по Вознесенской набережной к ней подъехал молодой мужчина на велосипеде. Под предлогом найти дорогу незнакомец подошел к девушке, неожиданно схватил ее за плечи и повалил на тротуар. Затем угрожая потерпевшей ножницами, злоумышленник отобрал у нее мобильный телефон, часы и два браслета. После этого нападавший сел на велосипед и уехал в сторону Троицкого моста.

По заявлению девушки следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбойное нападение). В результате оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска Центрального района установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства в квартире дома 29 по Миллионной улице. Похищенное у девушки имущество 27-летний неработающий сбыть не успел и выдал полицейским. Подозреваемого доставили в отдел полиции для проведения следственных действий. Оперативники не исключают, что студентка колледжа может быть не единственной жертвой велосипедиста-налетчика.