В Парголово санитар больницы ограбил женщину

Накануне к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 31-летняя жительница пос. Парголово с заявлением о том, что 28 февраля около 9 часов утра у д. 20 по Толубеевскому проезду неизвестный преступник с применением физической силы отобрал у нее мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей и с места происшествия скрылся.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у д. 14 корп. 1 по Толубеевскому проезду в Парголово по подозрению в совершении указанного преступления задержан 45-летний санитар медицинского учреждения, который ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.