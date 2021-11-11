В Петербурге аферисты выманили у преподавателя СПбГУ около 300 тысяч рублей

Вчера к полицейским с заявлением обратилась доцент кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ петербургского Госуниверситета. Преподаватель сообщила стражам порядка о том, что 4 ноября ей позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил о том, что на счете женщины якобы происходят мошеннические действия, а потому необходимо срочно перевести деньги на «резервные счета».

5 ноября доцент в офисе Сбербанка в Петергофе отправила на указанные преступников счета 279 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.