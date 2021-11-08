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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге аферисты выманили у петербургской семьи почти на 5,7 миллиона рублей

В Петербурге аферисты выманили у петербургской семьи почти на 5,7 миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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Почти 5,7 миллионов рублей лишилась супружеская пара из Выборгского района, поверив мошенникам по телефону.

В минувшую субботу к полицейским обратился 63-летний охранник НИИ, который сообщил о факте мошенничества. Он сообщил, что в период с 17 сентября по 3 ноября сего года ему и его 59-летней супруге, преподавателю Первого Меда, названивала неизвестная женщина. Аферистка представилась «сотрудницей Центробанка» Смирновой Дарьей Алексеевной.

Мужчину она убедила, что на его банковском счету происходят мошеннические действия и уговорила перевести деньги на «безопасные счета». Охранник оформил кредит на сумму 550 000 рублей и перевел деньги на указанные счета. Потом в другом банке взял еще 844 000 рублей и отправил проходимцам. Материальный ущерб составил 1 394 000 рублей.

Его супруге лжесотрудница Центробанка сказала, что неизвестный пытается оформить кредит на сумму 3 000 000 рублей на её имя. Для сохранности денежных средств мошенница предложила ей оформить кредит под залог квартиры и перевести на «безопасные счета». Преступникам улетели 1 265 000 рублей 17 сентября, а через пять дней еще 3,5 миллиона, взятые под залог квартиры. Материальный ущерб составил 4 265 000 рублей.

По дпнному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
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