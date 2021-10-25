В Ленобласти пенсионерка соблазнила подростка

Вчера отделом Следственного комитета по Лужскому району Ленинградлской обалсти было возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Подозреваемой по делу является 59-летняя жительница поселка Толмачево.

По информации правоохранительных органов, в период с мая по июнь 2019 года пенсионерка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в собственной квартире соблазнила несовершеннолетнего мальчика 2006 года рождения, который являлся ее подопечным.

Опекунша задержана на основании статьи 91 УПК РФ и помещена в изолятор временного содержания.