В Петербурге задержали женщину, обокравшую блокадницу

Днем 13 сентября к 90-летней блокаднице по месту жительства принесли пенсию в размере 30 тысяч рублей. После чего с 16 до 19 часов того же дня к ней в квартиру пришла неизвестная женщина, которая, представившись сестрой соседа, попросила позвонить и прошла в квартиру пенсионерки. Спустя сутки блокадница обнаружила в кошельке отсутствие денежных средств в размере 25 тысяч рублей.

В ходе проводимой проверки выяснилось, что неизвестная также пыталась проникнуть в несколько других квартир, расположенных в этом доме, однако иные жители отказали ей в доступе.

По факту хищения денежных средств у блокадницы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

22 сентября утром, около 09 часов 30 минут возле дома 69 по бульвару Новаторов, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержали 41-летнюю женщину.

Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.