В петербурге задаржали мужчина, подозреваемого в серии уличных грабежей

«Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по Адмиралтейскому району города Санкт-Петербурга по горячим следам задержан ранее судимый мужчина без определенного места жительства, подозреваемый в грабежах.

Предварительно установлено, что злоумышленник напал на пенсионерку в районе Старо-Петергофского проспекта. Он подошел к ней со спины, сорвал с шеи золотую цепь с кулоном и скрылся в неизвестном направлении. От резких действий нападавшего женщина упала на асфальт, после чего долго не могла прийти в себя.

Следователем Следственного управления УМВД России по Адмиралтейскому району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ.

Подозреваемый признал свою вину, а также рассказал, что похищенную цепочку успел сдать в ломбард. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На сегодняшний день установлены обстоятельства еще нескольких хищений драгоценностей, совершенных фигурантом ранее в Красносельском районе.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.