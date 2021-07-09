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Питерец.ру » Происшествия » В петербурге задаржали мужчина, подозреваемого в серии уличных грабежей

В петербурге задаржали мужчина, подозреваемого в серии уличных грабежей

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
Полицейскими города Санкт-Петербурга по горячим следам задержан мужчина, подозреваемый в серии уличных грабежей

«Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по Адмиралтейскому району города Санкт-Петербурга по горячим следам задержан ранее судимый мужчина без определенного места жительства, подозреваемый в грабежах.

Предварительно установлено, что злоумышленник напал на пенсионерку в районе Старо-Петергофского проспекта. Он подошел к ней со спины, сорвал с шеи золотую цепь с кулоном и скрылся в неизвестном направлении. От резких действий нападавшего женщина упала на асфальт, после чего долго не могла прийти в себя.

Следователем Следственного управления УМВД России по Адмиралтейскому району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ.

Подозреваемый признал свою вину, а также рассказал, что похищенную цепочку успел сдать в ломбард. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На сегодняшний день установлены обстоятельства еще нескольких хищений драгоценностей, совершенных фигурантом ранее в Красносельском районе.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район грабеж
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