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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино у женщины отобрали около 1 миллиона рублей

В Купчино у женщины отобрали около 1 миллиона рублей

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78
Опубликовал: Fedorov
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Фото:
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Подробности выяснить не удалось: женщина нетрезва и в невадеквате.

Вечером минувшей субботы, около 22 часов вызов к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о грабеже в квартире на Воронежской улице. По словам 39-летней петербурженки, она решила вернуть в магазин неисправный отпариватель для одежды за 23 890 рублей. На претензию в магазине ответили, что через час к ней домой подъедет их сотрудник и заберет прибор.
В 21:15 приехали двое мужчин, на вид 18 и 40 лет, которые в коридоре якобы схватили коробку из-под обуви, в которой лежали 10 000 долларов. Женщина при этом твердила, что через 20 минут ей надо быть в Пулково, так как она улетает в Тюмень.
По прибытии на место происшествия сотрудники полиции заставили заявительницу в состоянии неясного опьянения, неадекватной. От госпитализации женщина отказалась.
По заявлению проводится проверка.

Источник: Конкретно.ру
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