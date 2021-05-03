В Купчино у женщины отобрали около 1 миллиона рублей

Вечером минувшей субботы, около 22 часов вызов к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о грабеже в квартире на Воронежской улице. По словам 39-летней петербурженки, она решила вернуть в магазин неисправный отпариватель для одежды за 23 890 рублей. На претензию в магазине ответили, что через час к ней домой подъедет их сотрудник и заберет прибор.

В 21:15 приехали двое мужчин, на вид 18 и 40 лет, которые в коридоре якобы схватили коробку из-под обуви, в которой лежали 10 000 долларов. Женщина при этом твердила, что через 20 минут ей надо быть в Пулково, так как она улетает в Тюмень.

По прибытии на место происшествия сотрудники полиции заставили заявительницу в состоянии неясного опьянения, неадекватной. От госпитализации женщина отказалась.

По заявлению проводится проверка.