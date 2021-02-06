В Петербурге аферист обменивал деньги пенсионеров на купюры «банка приколов»

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Красносельского района Санкт-Петербурга по горячим следам после совершения очередного преступления задержали 59-летнего петербуржца. Данный гражданин в 2006 году уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Установлено, что 3 февраля около 10 часов утра злоумышленник выследил 79-летнего мужчину в отделении связи на улице Чекистов. Мужчина подошел к пожилому посетителю и попросил разменять 10 тысяч рублей: ничего не подозревающий пенсионер дал злоумышленнику свои купюры. Через несколько часов потерпевший заметил, что денежные средства оказались билетами «банка приколов».

Практически сразу же после обращения пенсионера в полицию злоумышленник был задержан, а денежные средства и еще несколько купюр «банка приколов» изъяты.

По данному было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В дальнейшем сотрудники установили причастность указанного гражданина еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным в отделении связи на улице Партизана Германа. Там злоумышленник точно таким же образом «разменял» 20 тысяч рублей, которые забирал у пожилых людей. В одном из случаев злоумышленников «разменял» на фальшивку 5 тысяч рублей, а в другом – 15 тысяч рублей. При этом во всех случаях жертвами стали пожилые мужчины, а преступления были совершены в ноябре 2020 года и в январе текущего года.

При совершении всех трех эпизодов передвигался злоумышленник на своем автомобиле «Рено Каптюр», на котором подъезжал прямо к отделениям связи.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.